Wichtige Schleibrücke repariert: Verkehr fließt normal

Kappeln (dpa/lno). Die wichtige Schleibrücke in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) ist wieder normal befahrbar. Die defekte Südklappe sei repariert und die kaputten Hydraulikschläuche seien noch am frühen Dienstagabend ausgetauscht worden, teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein am Mittwoch mit. Seither fließe der Verkehr auf der B 203 wieder regulär in beide Fahrtrichtungen. Der Schiffsverkehr war von dem Brückenschaden nicht betroffen. Die Schleibrücke war vor knapp drei Monaten schon einmal teilweise ausgefallen. Damals ließ sich die Nordklappe nicht mehr schließen.

