Rudern 22. Achterrennen auf dem Nord-Ostsee-Kanal am 2. Oktober

Rendsburg (dpa/lno). Der diesjährige SH-Netz-Cup mit dem traditionellen Achterrudern auf dem Nord-Ostsee-Kanal wird vom 30. September bis zum 2. Oktober in Rendsburg stattfinden. Das teilten die Organisatoren am Mittwoch mit. Höhepunkt am letzten Tag des dreitägigen Volksfestes mit zahlreichen sportlichen Einlagen wie Coastal Rowing, Stand-Up-Paddling, Triathlon, Ruder-Sprint-Cup und Drachenbootwettkämpfen ist das internationale Ruderrennen über 12,7 Kilometer von Breiholz nach Rendsburg. Das Achterrennen mit vier internationalen Top-Booten gilt bei Experten als «das härteste Ruderrennen der Welt». Noch stehen die Rivalen des Deutschland-Achters über die ungewöhnliche Langdistanz nicht fest.

