S-Bahn-Ersatzverkehr über die Elbe: Mit Taxen verstärkt

Ein Taxischild an einem Taxi.

Hamburg (dpa/lno). Der Ersatzverkehr über die Elbe nach dem Brand eines Lastwagens unter einer Hamburger S-Bahnbrücke wird nochmals aufgestockt. Im Auftrag der Stadt sind seit Mittwoch bis zum 16. September zusätzlich zehn Großraumtaxen mit jeweils mindestens sieben Fahrgastplätzen im Einsatz, wie die Verkehrsbehörde mitteilte. Die Taxen seien mit dem Hinweis «Schienenersatzverkehr» gekennzeichnet, stünden an den beiden S-Bahnstationen Hammerbrook und Veddel bereit und führen im Pendelverkehr. «Fahrgäste brauchen nicht zu buchen und können direkt einsteigen. Für die Mitfahrt reicht ein gültiges HVV-Ticket.»

Vor mehr als drei Wochen hatte ein Lastwagenfahrer sein Fahrzeug unter der Bahnbrücke an der Norderelbe angehalten, als er das Feuer bemerkte. Nach dem Löschen der Flammen und einer ersten Untersuchung der Überführung konnten der Bahn-Fernverkehr und der Betrieb der U-Bahnlinie U4 wieder freigegeben werden. Allerdings kann die Brücke bis voraussichtlich zum 18. September an der Haltestelle Elbbrücken nur eingleisig von der S-Bahn befahren werden.

Der HVV hatte bereits mehrfach Maßnahmen zur Verbesserung des Ersatzverkehrs über die Elbe beschlossen. Beispielsweise verkehren die pendelnden S-Bahn-Züge zwischen Wilhelmsburg und Hammerbrook immer als Langzüge mit neun Wagen, und Züge der U-Bahnlinie 4 sollen bei Bedarf verlängert zu den Elbbrücken fahren. Zusätzlich wurde die die Zahl der Expressbusse zwischen den Haltestellen Elbbrücken und Wilhelmsburg verdoppelt, die Metrobus-Linie 13 wurde verlängert, so dass an der Haltestelle Elbbrücken ein direkter Anschluss an die U4 besteht. Seit einigen Tagen sind zudem bis zu 15 Moia-Shuttles im Auftrag der Stadt im Ersatzverkehr unterwegs.

