Energiepreise lassen Industrieumsatz in die Höhe schießen

Hamburg (dpa/lno). Der Umsatz der Hamburger Industrie ist wegen der steigenden Energiepreise im ersten Halbjahr dieses Jahres in die Höhe geschossen. Im Berichtszeitraum verbuchten die größeren Betriebe Erlöse von 62,25 Milliarden Euro, 45 Prozent mehr als vor Jahresfrist, wie das Statistikamt Nord am Mittwoch mitteilte. Ohne Berücksichtigung der von steigenden Energiepreisen besonders betroffenen Mineralölbranche hätte sich ein Zuwachs von rund 17 Prozent ergeben. Die Mineralölverarbeitung ist in der Hansestadt gemessen am Geschäftsvolumen der größte Industriezweig.

Nach Angaben der Statistiker verzeichneten nahezu alle Industriesektoren im ersten Halbjahr Zuwächse. Wichtige Impulse kamen dabei aus dem Auslandsgeschäft. Im Vorjahresvergleich (ohne Berücksichtigung der Mineralölverarbeitung) habe sich der Umsatz mit dem Ausland - und da vor allem das Geschäft mit Ländern außerhalb der Eurozone - stärker belebt als das Inlandsgeschäft.

© dpa-infocom, dpa:220831-99-578493/2 (dpa)