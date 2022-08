Exportgeschäft der Industrie im Norden schwächelt

Kiel/Hamburg (dpa/lno). Das Exportgeschäft der Industrie in Schleswig-Holstein schwächelt. Die Exportquote, also der Anteil der Auslandsumsätze an allen Erlösen, sei im ersten Halbjahr auf 38,6 Prozent gesunken, nach 41,5 Prozent vor Jahresfrist. Damit habe dieser Wert das niedrigste Niveau seit Beginn der Zeitreihe 2005 erreicht, teilte das Statistikamt Nord am Mittwoch in Kiel mit.

Unter dem Strich verbuchten die größeren Industriebetriebe im Norden im Zeitraum Januar bis Juni 19,9 Milliarden Euro Umsatz, 21 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die größten prozentualen Umsatzanstiege gab es den Angaben zufolge aufgrund der zuletzt stark steigenden Energiepreise in der Mineralölverarbeitung (plus 107,0 Prozent) sowie der Chemie (plus 37,1 Prozent) und der Nahrungs- und Futtermittelindustrie (plus 30,7 Prozent).

© dpa-infocom, dpa:220831-99-578352/2 (dpa)