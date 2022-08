Segeberg Busfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Lastwagen in Hasenmoor

Hasenmoor (dpa/lno). Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Linienbus und einem Lastwagen auf der Bundesstraße 206 in Hasenmoor (Kreis Segeberg) ist der 63 Jahre Busfahrer ums Leben gekommen. Der Linienbus sei am Dienstag ohne Fahrgäste unterwegs gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Lastwagen angehalten, als er nach links auf ein Grundstück abbiegen wollte, um den entgegenkommenden Verkehr vorbei zu lassen. Aus noch unbekannter Ursache sei der Linienbus aufgefahren.

Der Fahrer aus Wahlstedt starb nach Polizeiangaben vom Mittwoch noch an der Unfallstelle. Der 42 Jahre alte Lastwagen-Fahrer aus Neustadt-Glewe in Mecklenburg-Vorpommern und sein Beifahrer (50) wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die beiden in ein Krankenhaus. Die Fahrbahn war nach dem Unfall rund drei Stunden gesperrt.

