Forscher nehmen Probleme der Meeresgesundheit in den Blick

Kiel (dpa/lno). Wenn Seegraswiesen an einem pilzähnlichen Einzeller zugrunde gehen oder Muscheln an einem übertragbaren Krebs erkranken, können das Hinweise auf einen verschlechterten Gesundheitszustand der Meere sein. Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern gehen beim 2. Internationalen Ocean Health Symposium in Kiel noch bis Mittwoch solchen Einzelaspekten nach und versuchen, sie in ein Gesamtbild der Meeresgesundheit einzupassen.

Bei dem «Seagrass Wasting Disease» genannten Befall gebe es eine Parallele zu den 1930er Jahren, als bereits einmal etwa 90 Prozent der Seegraswiesen abstarben, sagte Ute Hentschel Humeida am Dienstag. Sie leitet die Forschungseinheit Marine Symbiosen am Geomar Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.

Die Krankheit werde nach den bisherigen Kenntnissen durch höhere Wassertemperaturen gefördert. «Diese Ökosysteme haben eine große Bedeutung, weil sie Schutz bieten für diverse Fischarten und Kleinstlebewesen.» Außerdem hätten sie als einzige echte Pflanze im Meer Bedeutung für den Klimaschutz. Wichtig sei Seegras auch, weil es über eine Symbiose auch Stickstoff fixiere, ergänzte Ruth Schmitz-Streit, Direktorin des Instituts für Allgemeine Mikrobiologie der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU).

Erstaunt gewesen seien die Wissenschaftler über Erkenntnisse einer spanischen Kollegin zu einer ansteckender Krebserkrankung bei Muscheln. So etwas sei zuvor erst zwei Mal in der Tierwelt beschrieben worden. «Wir reiben uns alle verwundert die Augen, dass Muscheln Krebs kriegen können und dass der auch noch ansteckend ist», sagte Hentschel Humeida. Zu den Ursachen müsse weiter geforscht werden.

Schon kleine Veränderungen etwa bei Temperatur oder Salzgehalt des Wassers können nach Angaben der beiden Wissenschaftlerinnen große Auswirkungen zum Beispiel auf krankmachende Mikroorganismen haben.

© dpa-infocom, dpa:220830-99-569003/2 (dpa)

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.