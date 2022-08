Gebäudemanagement Abrissarbeiten am Amtsgericht Pinneberg verzögern sich

Pinneberg (dpa/lno) Der Abriss des Westflügels des Amtsgerichts Pinneberg beginnt später als geplant. Das beauftragte Abrissunternehmen habe keine freien Kapazitäten, so dass nicht wie geplant am 8. August mit dem Abriss begonnen werden konnte, teilte das Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH) am Dienstag mit. Die GMSH sei mit dem Unternehmen im Gespräch, um eine schnellstmögliche Lösung zu finden, sagte eine Sprecherin. Parallel dazu würden die Sanierungsmöglichkeiten für den Ostflügel geprüft.

Bei den Fundamenten des Amtsgerichts Pinneberg sind im August 2021 Alkali-Kieselsäure-Reaktionen festgestellt worden. Weil der Westflügel akut einsturzgefährdet ist, sind die Mitarbeitenden des Gerichts vorübergehend in Ausweichquartieren in Quickborn und Schenefeld untergebracht.

© dpa-infocom, dpa:220830-99-567774/2 (dpa)