Waffen Mehr Kleine Waffenscheine in Hamburg

Hamburg (dpa/lno). Die Zahl der Hamburger mit einem Kleinen Waffenschein ist leicht gestiegen. Insgesamt sei sie nach jüngsten vorliegenden Daten von Ende März und Ende Juni von 9298 auf 9351 geklettert, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervorgeht. Ein Kleiner Waffenschein berechtigt zum Führen von Schreckschuss-, Reizstoff- oder Signalwaffen.

Im Mai 2021 habe die Zahl noch bei 8942 und im Jahr 2015 bei 4606 gelegen, teilte die Fraktion mit. Aus deren Sicht ist die rot-grüne Koalition an dem Anstieg schuld. «Der Bürger wird sich selbst überlassen und so schwindet das Vertrauen in den Staat», sagte Fraktionschef Dirk Nockemann.

Ein Kleiner Waffenschein wird an Personen ab 18 Jahren ausgestellt. Voraussetzung sind den Angaben zufolge die waffenrechtliche Zuverlässigkeit des Antragstellers sowie eine ausreichende körperliche und geistige Eignung. Einträge im Bundeszentralregister, Erziehungsregister oder bei der Staatsanwaltschaft führen in der Regel zur Ablehnung eines Antrags auf einen Kleinen Waffenschein.

