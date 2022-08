Mehr Kleinkinder im Norden in Kitas betreut

Kiel (dpa/lno). In Schleswig-Holstein wächst weiter die Zahl der kleinen Mädchen und Jungen, die in Kindertageseinrichtungen betreut werden. Anfang März dieses Jahres waren es 21.603 Kinder unter drei Jahren und damit fünf Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Die Quote der Kita-Kinder in dieser Altersgruppe stieg damit von 27,0 auf 28,2 Prozent.

Bei den unter Einjährigen betrug die Quote nur 0,8 Prozent. Bei den Zwei- bis unter Dreijährigen lag sie bei 53,8 Prozent. Insgesamt waren 208 Kita-Kinder jünger als ein Jahr, 7516 ein bis unter zwei Jahre alt und 13.879 zwei bis unter drei Jahre.

