Auto stößt mit Zug zusammen: Drei Verletzte

Humptrup (dpa/lno). Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Regionalzug in Humptrup (Kreis Nordfriesland) sind nach Angaben der Regionalleitstelle Nord drei Menschen leicht verletzt worden. Die Kollision habe sich am Montagmittag an einem Bahnübergang ereignet, sagte ein Sprecher. Der Übergang nahe der dänischen Grenze sei unbeschrankt. Bei den Verletzten handelt es sich den Angaben zufolge um den Autofahrer, den Bahnführer und einen Fahrgast.

