Steinburg Feuer zerstört Sauna-Schuppen in Kremperheide

Kremperheide (dpa/lno). Ein Feuer hat einen Sauna-Schuppen neben einem Einfamilienhaus in Kremperheide bei Itzehoe (Kreis Steinburg) zerstört. Zwei Menschen hätten leichte Rauchgasvergiftungen erlitten, teilte die Polizei am Montag mit. Das Feuer war den Angaben zufolge am Sonntagabend aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Erste Löschversuche vom Eigentümer des Gebäudes seien fehlgeschlagen, sagte eine Polizeisprecherin. Freiwillige Feuerwehren hätten ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude und benachbarte Häuser verhindert. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:220829-99-556158/2 (dpa)