Drei Autos durch Brand zerstört: Vier weitere beschädigt

Hamburg (dpa/lno). Ein Feuer hat in der Nacht zum Samstag drei Autos in Hamburg-Harburg zerstört. Vier weitere seien in Mitleidenschaft gezogen worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Flammen seien am frühen Morgen mit Schaum gelöscht worden. Die Polizei konnte noch keine Angaben zur Brandursache und zur Schadenshöhe machen. Abendblatt.de berichtete, die Polizei gehe davon aus, dass bei einem Wagen der Tankverschluss aufgehebelt und das Auto in Brand gesteckt worden sei.

