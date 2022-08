Sperrung nach Unfall auf A1 bei Lübeck: Diesel ausgelaufen

Lübeck (dpa/lno). Auf der A1 ist es zwischen Kreuz Bargteheide und Bad Oldesloe zu einem Unfall gekommen, bei dem anschließend sogar die Umweltbehörde eingeschaltet werden musste. Ein Auto kam am späten Freitagabend in Richtung Lübeck von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Dabei sei Diesel ausgelaufen, welches abgepumpt werden musste. Auch die Umweltbehörde musste wegen möglicher Risiken hinzugezogen werden. Wegen der umfangreichen Bergungsarbeiten war die rechte und mittlere Fahrbahn in Richtung Lübeck die ganze Nacht über gesperrt und ist auch am frühen Morgen noch nicht wieder freigegeben. Der Fahrer des Autos verletzte sich bei dem Unfall nur leicht.

© dpa-infocom, dpa:220827-99-532338/2 (dpa)