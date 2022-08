AfD Schleswig-Holstein will neuen Landesvorstand wählen

Henstedt-Ulzburg (dpa/lno). Nach Jahren der Führungskrise und dem verpassten Wiedereinzug in den Landtag will die schleswig-holsteinische AfD am Samstag (10.00 Uhr) auf einem Parteitag in Henstedt-Ulzburg einen neuen Landesvorstand wählen. Im Bürgerhaus der Großgemeinde im Kreis Segeberg soll es auch eine Aussprache zu den Ergebnissen der jüngsten Wahlen geben. Die AfD hatte bei der Landtagswahl im Mai mit 4,4 Prozent den Wiedereinzug in das Parlament klar verfehlt. Der stellvertretende Vorsitzende Joachim Schneider war nach der verlorenen Landtagswahl von seinen Ämtern zurückgetreten. Schneider hatte die Geschäfte geführt, seitdem die frühere AfD-Landesvorsitzende und Landtagsabgeordnete Doris von Sayn-Wittgenstein 2019 zwischenzeitlich aus Partei und Fraktion ausgeschlossen worden war.

