Wetterdienst gibt Unwetterwarnung für Norddeutschland

Kiel/Hannover/Bremen/Schwerin (dpa/lno). Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor extremen Gewittern in Norddeutschland gewarnt. Bis 18.00 Uhr gelte für Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern eine amtliche Unwetterwarnung, teilte der DWD am Freitagnachmittag mit. Dabei gäbe es teils extrem heftigen Starkregen mit Niederschlägen zwischen 30 und 50 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit sowie schwere Sturmböen und auch Hagel.

