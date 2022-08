Weltumsegler Boris Herrmann segelt mit Kunstwerk um die Welt

Hamburg (dpa/lno). Der Hamburger Segelstar Boris Herrmann (41) wird in Zukunft mit einem Kunstwerk um die Welt segeln. Die amerikanische Künstlerin Sarah Morris habe den 400 Quadratmeter großen Spinnaker seiner neuen Yacht «Malizia - Seaexplorer» gestaltet, teilten die Hamburger Deichtorhallen am Freitag mit. «Kunst ist für mich wie eine Form der Navigation. Mir gefällt die Idee, die Kraft des Windes und der Farben der Malizia zu nutzen, um sie - auch als Plattform, welche den Klimawandel thematisiert - durch die Ozeane der Welt segeln zu lassen», sagte Morris. Auf dem weißen Segel sind viele bunte Punkte und ein schwarzes Kreuz zu sehen, das an ein Spinnennetz erinnert.

Die Partnerschaft kam durch die Verbindung zu den Hamburger Deichtorhallen Hamburg zustande. Dort wird Morris vom 20. April bis 20. August 2023 ihre erste Retrospektive zeigen. Weltumsegler Boris Herrmann ist bereits für sein Engagement für den Klimawandel bekannt. Im August 2019 hatte er die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg mit dem Segelboot zum Klimagipfel der Vereinten Nationen von Portsmouth in England nach New York gefahren.

© dpa-infocom, dpa:220826-99-524568/2 (dpa)