Tischlerei im Kreis Rendsburg-Eckernförde abgebrannt

Hamdorf (dpa/lno). Ein Feuer hat eine Tischlerei in Hamdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) weitgehend zerstört. Die Feuerwehr war am Donnerstag mit rund 100 Einsatzkräften an der Brandstelle, wie der Kreisfeuerwehrverband mitteilte. Verletzt wurde niemand. Den Feuerwehrleuten sei es gelungen, ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude zu verhindern. Zur Schadenshöhe und zur Ursache des Feuers gab es zunächst keine Erkenntnisse.

© dpa-infocom, dpa:220825-99-516259/2 (dpa)