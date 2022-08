SPD-Chef Rix für Pro-Kopf-Entlastung in Energiekrise

Kiel (dpa/lno). Der Chef der schleswig-holsteinischen SPD-Landesgruppe im Bundestag, Sönke Rix, hat sich für eine Pro-Kopf-Entlastung der Bürger in der Energiekrise ausgesprochen. Die einmalige Auszahlung könnte zum Beispiel über die Energieversorger erfolgen, sagte Rix am Donnerstag am Rande eines Treffens der Landesgruppe mit der SPD-Landtagsfraktion in Kiel. Es müsse ein System gefunden werden, das auch Rentner und Studenten einbeziehe. Diese beiden Gruppen dürften diesmal nicht mit dem Hinweis auf eine Renten- und Bafög-Erhöhung vertröstet werden. Rix sprach von einem mindestens dreistelligen Betrag pro Person.

