Der Schweriner Dom (r) und die Paulskirche sind hinter dem Schweriner See zu sehen.

Musikfest 3. Chorfest der Nordkirche mit 1000 Singenden in Schwerin

Schwerin. Rund 1000 Sangesfreudige aus ganz Norddeutschland werden an diesem Wochenende zum 3. Chorfest der Nordkirche in Schwerin erwartet. Zweimal musste das ursprünglich bereits für 2020 geplante Fest wegen der Corona-Pandemie verschoben werden, jetzt könne «Dreiklang» endlich stattfinden, erklärte Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt am Donnerstag.

Eröffnet werden soll das Chorfest am Freitag. Bis Sonntag sind Konzerte und auch Veranstaltungen zum Mitsingen auf dem Marktplatz, im Dom und in der Paulskirche angekündigt.

Angemeldet haben sich den Angaben zufolge 64 Chöre und Kantoreien aus Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein, um an Workshops und den Konzerten teilzunehmen. Parallel gebe es am Samstag ein Jugendchortreffen mit zwölf Jugendchören. Eingeladen seien außerdem 40 Gäste aus Litauen. Die dortige lutherische Kirche ist eine Partnerkirche der Nordkirche.

Zu den Höhepunkten des Chorfestes gehören den Angaben zufolge zwei Konzerte mit dem Titel «Wunderstill» am Samstagabend um 19.00 Uhr und 21.00 Uhr im Dom. Dafür seien fünf Auftragswerke geschrieben worden, die uraufgeführt werden sollen. Am Sonntag sollen zwei musikalische Festgottesdienste in der Paulskirche und im Dom das Chorfest beenden.

© dpa-infocom, dpa:220825-99-511529/2 (dpa)