Sehnenriss: Holstein Kiels Abwehrspieler Komenda operiert

Kiel (dpa/lno). Fußball-Profi Marco Komenda von Holstein Kiel ist operiert worden. «Marco Komenda hat seine Operation gut überstanden. Wir wünschen Dir eine gute und schnelle Genesung. Komm schnell wieder!», teilte der schleswig-holsteinische Zweitligist am Donnerstag mit. Der 25 Jahre alte Abwehrspieler hatte vor knapp zwei Wochen im Match gegen Eintracht Braunschweig (3:0) einen Sehnenriss im Adduktorenbereich erlitten und schon das Gastspiel am Samstag beim SC Paderborn (2:7) verpasst. Im Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den SV Sandhausen steht Coach Marcel Rapp neben Komenda auch Lewis Holtby (Meniskusverletzung) nicht zur Verfügung.

