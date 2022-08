Per Haftbefehl gesuchter Drogenhändler festgenommen

Hamburg (dpa/lno). Am Hamburger Flughafen hat die Bundespolizei einen Mann festgenommen, der per europäischem Haftbefehl gesucht worden war. Der aus Antalya anreisende 34-Jährige hatte sich mehrfach größere Mengen Kokain und Marihuana beschafft und im Hamburger Stadtgebiet verkauft, wie die Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg am späten Mittwochabend mitteilte. Seine Geschäfte wickelte er auch mithilfe des mittlerweile eingestellten Krypto-Messengerdienstes Encrochat ab. Der Täter war am Dienstag bei der allgemeinen Fahndungskontrolle aufgefallen.

