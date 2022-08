Inklusive Segel-WM auf Rostocker Warnow mit 25 Crews

Rostock. 25 Segelcrews aus sieben Nationen bewerben sich in Rostock um den Titel bei der Weltmeisterschaft im inklusiven Segeln. Nach der Eröffnung am Mittwoch werden die ersten Rennen am Donnerstag ausgetragen. Bei schönstem Sommerwetter sind derzeit nur Leichtwinde zu erwarten. Die Begeisterung der Athleten trübt das aber nicht. Für die Zuschauer sind die Rennen auf der Warnow besser zu beobachten als auf dem Ostseerevier vor Warnemünde. Die Titelträger stehen am Sonntagnachmittag fest.

Die WM wird vom Norddeutschen Regatta-Verein aus Hamburg mit seinem Partner Rostocker Regatta-Verein ausgetragen. Der NRV ist erfahren, hat die inklusive WM schon zweimal auf der Außenalster organisiert. «Auf der Warnow mitten in Rostock zu segeln, das ist wirklich toll. Wir hatten schon beim Training reichlich Zuschauer», sagte Sven Jürgensen vom NRV.

Gesegelt wird nach dem Bundesliga-Format, also für jede Crew mehrere kurze Rennen an einem Tag. «Wir freuen uns, dass Inklusion ein Thema ist und den Medien stattfindet», betonte Jürgensen. Die Segel-Duos bestehen aus einem Sportler mit Behinderung und einem Segler ohne Handicap.

Mecklenburg-Vorpommerns Sportministerin Stefanie Drese lobte die Veranstaltung. Sie habe «Vorbildwirkung für die Inklusion im Sport und in der Gesellschaft» und sei «ein Aushängeschild für Rostock und für MV».

