Sonnenschein und hohe Temperaturen im Norden

Hamburg (dpa/lno). Sonniges und sehr warmes Wetter erwartet die Menschen in Schleswig-Holstein und Hamburg. Am Mittwoch werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) Höchstwerte von bis zu 27 Grad auf Sylt und 31 Grad in Hamburg erreicht. Auch in den kommenden Tagen ist den Meteorologen zufolge mit hohen Temperaturen zu rechnen. Nach nächtlicher Abkühlung auf 20 bis 15 Grad soll es am Donnerstag bis zu 27 Grad in Flensburg und 30 Grad in Hamburg geben.

