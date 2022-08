Feriengast hält Sohn des Vermieters für Einbrecher

Timmendorfer Strand (dpa/lno). Ein 34 Jahre alter Feriengast aus Rheinstetten in Baden-Württemberg hat auf dem Grundstück einer Ferienwohnung in Timmendorfer Strand einen vermeintlichen Einbrecher angegriffen. Er habe ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihn angeschrien, berichtete die Polizei am Dienstag. Was der 34-Jährige nicht wusste: Bei dem «Einbrecher» handelte es sich um den Sohn der Vermieter, der am Montagabend die Vogelvolieren im hinteren Bereich des Grundstücks kontrollieren wollte. Die von der Ehefrau des Feriengastes verständigte Polizei trennte die Streithähne. Der 34-Jährige, der mit seiner Frau und zwei gemeinsamen Kindern in der Ferienwohnung Urlaub macht, wird nun nach Angaben eines Polizeisprechers eine Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung mit nach Hause nehmen.

