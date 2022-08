Bill Kaulitz in der Jury beim Hamburger Reeperbahn-Festival

Hamburg (dpa/lno). Sänger Bill Kaulitz (32) gehört in diesem Jahr zur Anchor-Jury des Hamburger Reeperbahn-Festivals. Neben Kaulitz besteht die Anchor-Jury aus Sängerin Joy Denalane (Deutschland), Tony Visconti (US-Produzent), Tayla Parx (US-Produzentin und Sängerin), Pelle Almqvist (Schweden, Sänger von The Hives) und Pabllo Vittar (Brasilien, Sänger und Dragqueen), teilte das Reeperbahn-Festival am Dienstag in Hamburg mit. Der Anchor (Reeperbahn-Festival International Music Award) ist der Musikpreis des Festivals und wird jährlich an aufstrebende Musik-Talente verliehen.

In diesem Jahr gehören zu den Anchor-Nominierten: Cassia (Großbritannien), Ekkstacy (Canada), Lime Garden (Großbritannien), Philine Sonny (Deutschland), The Haunted Youth (Belgien) und Vlure (Großbritannien). Am letzten Tag des Festivals wird der Gewinner-Act gekürt. Erster Preisträger wurde 2016 der schwedische Singer-Songwriter Albin Lee Meldau.

Das Reeperbahn-Festival geht in diesem Jahr vom 21. bis 24. September. Länderpartner sind die USA. Das Festival gilt sowohl als wichtiges Clubfestival und Musikspektakel als auch als renommierter Branchentreff. Erwartet werden in diesem Jahr rund 40.000 Besucher, es sind 330 Konzerte von 282 Künstlern aus 38 Nationen geplant. Eröffnet wird das Festival von Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und US-Botschaftlerin Amy Gutmann.

© dpa-infocom, dpa:220823-99-487189/3 (dpa)