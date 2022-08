«Futur 2 Festival» wird mit Wasserstoff versorgt

Hamburg (dpa/lno). Klimapositiv statt klimaschädlich: Das «Futur 2 Festival» im Hamburger Elbpark Entenwerder wird nach Angaben der Umweltbehörde als erstes Festival weltweit im Wesentlichen durch grünen Wasserstoff versorgt. Bislang hatte das nachhaltig veranstaltete Musik-Festival, das in diesem Jahr am 27. August zum dritten Mal stattfindet, seine Energie aus Solarenergie und Muskelkraft bezogen. In den vergangenen Jahren waren bis zu 5000 Besucher zu dem Festival gekommen.

«Das «Futur 2 Festival» ist ein Pilotprojekt der Veranstaltungsbranche, das zeigt, wie auch große Events unabhängig von fossilen Energiequellen werden können», sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Dienstag in Hamburg. Die Stadt wolle mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, «dass Feiern, Spaß haben, Nachhaltigkeit und Klimaschutz hervorragend zusammenpassen».

Der Wasserstoff werde aus Windenergie in Nordfriesland gewonnen und versorge das Festival komplett ohne schädliche CO2-Emissionen mit grüner Energie. Als Restprodukte bleiben lediglich Wasser und reiner Sauerstoff, der der Atmosphäre zugeführt wird und so für verbesserte Luft in der Stadt sorgt. Die Brennstoffzelle könne in der Spitze bis zu 5 Kilowattstunden erzeugen. Genügend Strom, um die Grundlast des kompletten Festivals zu decken.

© dpa-infocom, dpa:220823-99-486980/2 (dpa)