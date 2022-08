AOK: Viele Ausfälle wegen psychischer Erkrankungen

Kiel (dpa/lno). In der schleswig-holsteinischen Pflegebranche gibt es nach Zahlen der Krankenkasse AOK überdurchschnittlich viele Ausfalltage wegen psychischer Erkrankungen. 2021 habe es 93.163 Fehltage gegeben, nach 84.409 im Vorjahr, teilte die AOK am Dienstag nach Auswertung der Daten von rund 18.000 AOK-Versicherten in Pflegeberufen in Schleswig-Holstein mit.

Die Zahl der Arbeitsunfähigkeitsfälle habe sich dabei um 13,9 Prozent auf 2864 erhöht. In den Pflegeberufen lag die Zahl damit um gut 72 Prozent über dem Durchschnitt aller Berufe. «Das macht deutlich, dass die besonderen Probleme in der Pflege durch die Pandemie noch einmal verschärft worden sind und die Arbeitsbedingungen nachhaltig verbessert werden müssen», sagte der Vorstandsvorsitzende der AOK Nordwest, Tom Ackermann.

Der Krankenstand bei den bei der AOK versicherten Beschäftigten in Pflegeberufen in Schleswig-Holstein lag im vergangenen Jahr über alle Krankheitsarten hinweg insgesamt bei 7,45 Prozent, im Durchschnitt aller Berufe hingegen bei 5,32 Prozent. «Die Beschäftigten in der Pflege brauchen dringender denn je Entlastung und einen Ausgleich zu den wachsenden Anforderungen ihres Berufs», fordert Ackermann.

© dpa-infocom, dpa:220823-99-486428/2 (dpa)