Messerangriff auf Ehefrau: Prozess gegen 57-Jährigen beginnt

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Hamburg (dpa/lno). Ein 57-Jähriger soll in Hamburg-Bahrenfeld seine Ehefrau mit einem Messer angegriffen haben, weil sie sich von ihm trennen wollte. Ab heute (13.00 Uhr) muss er sich vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der Angeklagte soll am 5. April dieses Jahres in der gemeinsamen Wohnung mehrfach mit einem Messer auf seine Frau eingestochen haben. Bei der Abwehr habe die 55-Jährige leichte Verletzungen erlitten, hatte die Polizei kurz nach der Tat mitgeteilt. Die gemeinsame Tochter erlitt den Angaben zufolge Schnittverletzungen an den Händen, als sie versuchte, ihre Mutter vor dem Angriff des Vaters zu schützen.

© dpa-infocom, dpa:220822-99-479618/2 (dpa)