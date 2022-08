Mediensenator würdigt Sommer als großen Journalisten

Hamburgs Mediensenator Carsten Brosda (SPD) hat den am Montag gestorbenen langjährigen Chefredakteur und Herausgeber der Wochenzeitung «Die Zeit», Theo Sommer, als einen großen Journalisten und Herausgeber gewürdigt. «Theo Sommer prägte über Jahrzehnte die Presselandschaft nicht nur in Hamburg. Er gab der Debatte und dem Streit in der ZEIT immer den Platz, den wohl nur guter Journalismus in einer offenen Gesellschaft schaffen kann», schrieb Brosda auf Twitter.

