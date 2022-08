Mann fährt im Anhänger zusammengepferchte Welpen umher

Lübeck (dpa/lno). Die Polizei hat am Wochenende in Lübeck zwölf Hundewelpen beschlagnahmt, die in einem Fahrradanhänger zusammengepfercht waren. Der 58 Jahre alte Besitzer aus dem Landkreis Hildesheim habe ausgesagt, es handele sich um einen Sozialisierungsausflug mit den vier Wochen alten Welpen, teilte die Polizei am Montag mit. Er habe die Hunde dadurch an eine lange Autofahrt und an fremde Menschen gewöhnen wollen.

Doch die Hunde waren völlig verschreckt. Einer von ihnen war den Angaben zufolge bereits unbemerkt ausgebüxt. Er war von einem Tiertaxi in das Lübecker Tierheim gebracht worden. Die elf noch in dem Anhänger verbliebenen Hundebabys machten nach Angaben des Polizeisprechers einen schlechten und ungepflegten Eindruck. Sie wurden sichergestellt und ins Tierheim gebracht. Zwei der Tiere befanden sich den Angaben zufolge in einem kritischen Zustand.

Eine Zeugin hatte am Sonnabend die Polizei verständigt, weil ein Mann diverse Hundewelpen in einem Fahrradanhänger durch die Lübecker Innenstadt fuhr.

© dpa-infocom, dpa:220822-99-479320/2 (dpa)