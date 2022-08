Vor Bundesligastart: HSV will sich mittelfristig etablieren

Hamburg (dpa/lno). Die Verantwortlichen des HSV Hamburg sehen den Club gut aufgestellt für die zweite Saison in der Handball-Bundesliga nach dem Aufstieg 2021. «Natürlich steht der Klassenerhalt an vorderster Stelle. Aber wir wollen die Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren sportlich wie finanziell weiterführen. Wir wollen immer besser werden und als mittelfristiges Ziel haben wir ausgegeben, dass wir uns in der 1. Liga etablieren wollen», sagte Geschäftsführer Sebastian Frecke am Montag.

Die Punktrunde beginnt für das neuformierte Team um Trainer Torsten Jansen am Donnerstag kommender Woche mit der Partie gegen die SG Flensburg-Handewitt. Acht Spieler haben den Club verlassen, aber nur vier neue Profis sind verpflichtet worden. Aufgefüllt wird der Kader mit Akteuren der U21-Mannschaft.

Der Club plant in dieser Saison mit einem Etat von rund sechs Millionen Euro. Zwar liegt man im Dauerkartenverkauf gut zehn Prozent unter der Marke der vergangenen Spielzeit. Andrerseits verwies Frecke auf eine Steigerung von 30 Prozent im Bereich Vermarktung und Sponsoring.

Welche Konsequenzen etwaige steigende Energiekosten haben werden, ist unklar. «Natürlich trifft uns das auch und wir werden in der Kalkulation einen niedrigen sechsstelligen Betrag zurückstellen», räumte Frecke ein. Ein Kostenproblem für die Hamburger ist zudem, dass die Sporthalle Hamburg wegen Umbauarbeiten noch gesperrt ist. Daher müssen die Spiele gegen Minden (11. September) und Bergischer HC (22. September) in der großen Arena am Volkspark stattfinden.

© dpa-infocom, dpa:220822-99-479073/2 (dpa)