Im Juni fast so viele Übernachtungsgäste wie vor Corona

Kiel (dpa/lno). Der Tourismus in Schleswig-Holstein knüpft auch im Juni an das Vor-Corona-Niveau an. Wie aus Angaben des Statistikamtes Nord vom Montag hervorgeht, trafen in dem Monat 1,075 Millionen Übernachtungsgäste ein, ein Prozent weniger als im Juni 2019. Allerdings stieg die Anzahl der gebuchten Übernachtungen (4.627.000) im Vergleich zum Juni 2019 um 6,7 Prozent.

Der Tourismus ist für das nördlichste Bundesland einer der wichtigsten Wirtschaftszweige. Bis 2019 wuchs die Zahl der Reisenden stetig an - zuletzt auf mehr als 8,9 Millionen. In den beiden Corona-Jahren 2020 und 2021 kamen mit 6,2 Millionen beziehungsweise knapp 6,6 Millionen deutlich weniger zwischen Nord- und Ostsee an. Für die ersten sechs Monate 2022 summiert sich die Zahl immerhin nun auf gut 3,7 Millionen, gegenüber 2019 nur noch ein Minus von rund 5 Prozent.

