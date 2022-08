Polizei Hamburg führt zum Schulstart mehr Verkehrskontrollen durch

Rund um die 230 Hamburger Grundschulen müssen Autofahrer in den kommenden Wochen mit Kontrollen rechnen. Worum es vor allem geht.

Hamburg (dpa/lno). Pünktlich zum Start des neuen Schuljahres hat die Hamburger Polizei die Durchführung umfangreicher Verkehrskontrollen im Umfeld von Schulen angekündigt. Ziel dieser Kontrollen sei es, die Sicherheit vor allem im Bereich der rund 230 Hamburger Grundschulen noch weiter zu erhöhen sowie Eltern und Begleitpersonen zu sensibilisieren, teilte die Polizei am Montag mit. Vor allem das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit und die Missachtung von Fußgängerüberwegen seien für die Schulkinder, denen es noch an Sicherheit im Umgang mit dem Straßenverkehr mangele, besonders gefährlich.

Die erhöhte Kontrolldichte dient insbesondere dem Schutz der 17.000 Kinder, die Mitte August in Hamburg eingeschult wurden und die zusammen mit den Fünftklässlern am Montag und Dienstag gemeinsam in das neue Schuljahr starten. Die Schwerpunktkontrollen sollen bis zum 9. September durchgeführt werden.

