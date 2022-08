Radfahrerin nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Rendsburg (dpa/lno). Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine 33-jährige Radfahrerin am Samstag in Rendsburg lebensgefährlich verletzt worden. Ein 68-jähriger Mann kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und fuhr in die auf dem Radweg wartende Radfahrerin, wie die Polizei Neumünster am Montagmorgen mitteilte. Das Auto kam anschließend an der Hauswand eines Geschäftes zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich nur leicht, seine 50-jährige Beifahrerin wurde jedoch ebenfalls schwer verletzt.

Als Unfallursache vermutet die Polizei gesundheitliche Gründe. Sie beschlagnahmte daher den Führerschein des Mannes und leitete ein Strafverfahren gegen den 68-Jährigen ein. Der Verdacht lautet auf Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund von körperlichen und geistigen Mängeln. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von mehr als 50.000 Euro. Die Friedrichstädter Straße musste in Höhe des Einkaufszentrums wegen der Rettungsmaßnahmen und der Aufnahme des Unfalls gesperrt werden.

© dpa-infocom, dpa:220822-99-473205/2