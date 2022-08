Hamburg, Schleswig-Holstein: Es wird wieder sommerlich warm

Hamburg (dpa/lno). In Laufe der kommenden Woche wird das Wetter unter Hochdruckeinfluss zunehmend wärmer und sonniger. Zum Wochenstart am Montag bleibt es noch etwas kühler bei Temperaturen zwischen 23 und 25 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Nach Auflösung der morgendlichen Nebelfelder am Vormittag wechseln sich Sonne und Wolken ab - bei mäßigem Wind und vereinzelten Regenschauern. Ab Dienstag steigen die Temperaturen dann auf hochsommerliche 27 bis 30 Grad.

