Verband: Hälfte der Stadtwerke erheben Gasumlage im Oktober

Ein Mitarbeiter der Stadtwerke Kiel führt an den Leitungen des Gasspeichers Messungen durch.

Die Energiepreise treiben Millionen Deutsche um. In Schleswig-Holstein fällt für zahlreiche Kunden die Gasumlage ab 1. Oktober an. Stadt- und Gemeindewerke sichern zu, dass sie die Senkung der Mehrwertsteuer an die Kunden weitergeben werden.