Hamburger Sommerdom verzeichnet 1,8 Millionen Besucher

Hamburg (dpa/lno). Zum Ende des Hamburger Sommerdoms haben die Veranstalter eine positive Bilanz gezogen. Mit 1,8 Millionen Besucherinnen und Besuchern seien die Erwartungen übertroffen worden, teilte der Leiter des Dom-Referats, Sören Lemke, am Sonntag mit. «Wir knüpfen damit wieder an die Besucherzahlen vor Pandemiebeginn 2019 an.» Das gute Wetter und die Sommerferien hätten dazu beigetragen, dass das Gelände bis in die späten Abendstunden gut besucht gewesen sei.

Das beliebte Volksfest konnte in den vergangenen Wochen wieder ohne Corona-Beschränkungen stattfinden. Bekannte Lieblinge und diverse Schlemmerbuden lockten zahlreiche Besucher auf die Veranstaltungsfläche im Stadtteil St. Pauli. Auch vier neue Fahrgeschäfte waren den Veranstaltern zufolge auf dem Heiligengeistfeld dabei - darunter die «Krake XXL», die mit ihren fünf Armen bis zu 40 Fahrgäste durch die Luft schleudert.

Unter dem Motto «Hamburger Dom - damals» konnten Besucher zusätzlich eine neue Ausstellung mit historischen Exponaten und Raritäten entdecken. «Das Thema wurde sehr gut und interessiert angenommen und hat erfreulicherweise zu neuen Besuchergruppen geführt», hieß es von Robert Kirchhecker, Präsident des Schaustellerverbandes Hamburg von 1884.

Der Hamburger Winterdom soll vom 4. November bis zum 4. Dezember stattfinden.

