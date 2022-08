Maschinenhalle in Twedt niedergebrannt

Twedt (dpa/lno). Bei einem Feuer in Twedt (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Samstag eine Maschinenhalle niedergebrannt. Die Rauchsäulen über der Brandstelle waren so hoch, dass sie noch an der Autobahn 7 bei Schleswig zu sehen waren, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte die Halle bereits im vollen Umfang, so dass sich die Feuerwehr darauf konzentrierte, ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohngebäude zu verhindern, was auch gelang.

In der Maschinenhalle waren zahlreiche Fahrzeuge, darunter Oldtimer und alte Trecker untergebracht. Wie hoch der Schaden ist und warum das Feuer ausgebrochen ist, konnte die Feuerwehr zunächst nicht sagen. Menschen wurden nicht verletzt. Da die Halle eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hatte, gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Insgesamt waren 160 Einsatzkräfte vor Ort, 50 Feuerwehrleute mussten Atemschutzgeräte tragen.

© dpa-infocom, dpa:220820-99-458213/2 (dpa)