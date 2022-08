Feuerwehreinsatz Brand in leerstehendem Gebäude in Tarp

Tarp (dpa/lno). Ein Feuer ist am frühen Samstagmorgen in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren seien im Einsatz um das Feuer in dem leerstehenden Gebäude zu löschen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Bei dem Brand gab es keine Verletzten, da das Gebäude als Lagerraum genutzt wird.

