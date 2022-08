Hamburg-Wilhelmsburg (dpa/lno). Ein Mann ist am Freitagabend in Hamburg-Wilhelmsburg niedergestochen worden. Dem 58-Jährigen wurde wohl in Folge eines Streits in den Rücken gestochen, sagte ein Polizeisprecher am frühen Samstagmorgen. Der genaue Tathergang müsse noch ermittelt werden. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, schwebt aber nicht in Lebensgefahr.

