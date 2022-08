FDP dringt auf Senkung der Kita-Gebühren

Kiel (dpa/lno). Die oppositionelle FDP-Fraktion hat für das noch laufende Kita-Jahr eine Senkung der Gebühren von der Landesregierung in Kiel gefordert. Die neue Kita-Ministerin Aminata Touré (Grüne) müsse den in der ehemaligen Jamaika-Koalition fest vereinbarten Weg fortsetzen, erklärte am Freitag der kitapolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Heiner Garg. «In Zeiten, in denen die Inflation und die Preise steigen, ist die Senkung der Elternbeiträge eine wirksame und vor allem schnelle Entlastung für Familien.» Die FDP hat dazu einen Antrag in den Landtag eingebracht.

Der Beitragsdeckel für einen Krippenplatz müsse zügig auf die Höhe des Deckels für einen Kitaplatz gesenkt werden und der dann einheitliche Deckel von 226 Euro für eine Acht-Stunden-Betreuung um zehn Prozent jährlich verringert werden, sagte der ehemalige Sozialminister. «Schon in diesem Jahr könnten die Kita-Gebühren für alle Eltern somit auf maximal 204 Euro für das erste Kind sinken.» Das Geld dafür sei im Haushalt vorhanden.

«Wenn die Kita-Ministerin unseren Vorschlag der Beitragsabsenkung umsetzt, kann die frühkindliche Bildung und Betreuung in maximal zehn Jahren gänzlich beitragsfrei sein», rechnete Garg vor. Der FDP-Vorschlag sei ein wichtiger und umsetzbarer erster Schritt. «Da die Finanzministerin (Monika Heinold/Grüne) ja durchaus Sympathien für eine gute und bezahlbare frühkindliche Bildung hat, kann sie natürlich auch gerne sagen, ob sie die Eltern in einem ersten Schritt noch stärker entlasten will.»

