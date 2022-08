Sereetz (dpa/lno). Die Autobahn 1 bei Lübeck muss in der Nähe der Auffahrt Sereetz in Richtung Hamburg kurzzeitig zur Reinigung der Fahrbahn gesperrt werden. Wie die Polizei in Kiel am Sonntagmorgen mitteilte, hatte es zuvor einen Unfall gegeben. Details waren zunächst nicht bekannt.

© dpa-infocom, dpa:220814-99-380799/2 (dpa)