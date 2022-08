Touré besucht ukrainische Kinder und Jugendliche

Neumünster (dpa/lno). Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré hat auf dramatische Folgen des russischen Angrifskriegs für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine hingewiesen. «Krieg bedeutet Angst», sagte die Grünen-Politikerin nach Angaben ihres Ministeriums am Donnerstagnachmittag in Neumünster beim Besuch eines Kinderferiendorfs für ukrainische Kinder und Jugendliche. «Und ständige Angst erzeugt einen mentalen Ausnahmezustand besonders bei jungen Menschen in der ganzen Ukraine, auch wenn nicht in allen Teilen des Landes direkte Kampfhandlungen stattfinden.»

Wer abends unter Sirenengeheul und Angst vor Raketen einschlafen muss, dem werde ein Stück Kindheit genommen, sagte Touré. In dem Feriencamp in Neumünster sind rund 60 Kinder und Jugendliche mitsamt Betreuerinnen und Betreuern aus der Stadt Nowowolinsk im Westen der Ukraine untergebracht. Sie können in ihrer Heimatregion keine Ferieneinrichtungen mehr besuchen, da sich dort Flüchtlinge aus anderen Teilen der Ukraine aufhalten. Das Camp wird von der Stadt Neumünster und dem Jugendverband Neumünster e.V. organisiert.

Die Ministerin tauschte sich mit Kindern und Jugendlichen sowie mit Betreuern aus. Zudem traf sie Natalia Klitschko, die Frau des Kiewer Bürgermeisters und Ex-Boxweltmeisters Vitali Klitschko.

Das Land Schleswig-Holstein fördert Feriencamps mit bis zu 70 000 Euro je Jugendamt. «Ich freue mich, dass wir den Kindern und Jugendlichen auf diesem Weg ein Stück Normalität in Zeiten des Krieges ermöglichen können», erklärte Touré. «Und ich wünsche mir, dass die jungen Menschen nach diesem Sommer in ein Land zurückkehren, in dem die Aussicht auf Frieden herrscht.»

Schleswig-Holstein hat seit dem Ausbruch des russischen Angriffskriegs am 24. Februar mehr als 36 000 Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen.

