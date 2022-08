Mann attackiert: 17-Jähriger verhaftet

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Hamburg (dpa/lno). Die Polizei hat nach einer Attacke auf einen Mann in Hamburg-Hamm einen 17-Jährigen verhaftet. Der Jugendliche sowie sieben Unbekannte sollen Anfang Juli an der U-Bahn «Rauhes Haus» auf den 24-Jährigen losgegangen sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Zuvor sollen der 17-Jährige und eine Freundin den 24-Jährigen zu der U-Bahn-Station gelockt haben. Gegen den Älteren gab es Schläge, teilweise mit Schlagring. Der 17-Jährige steht zudem im Verdacht, mit einem Messer zugestochen zu haben. Dem Verletzten wurden Handy und Bargeld abgenommen. Zwischen dem 17-Jährigen und dem 24-Jährigen gab es laut Polizei schon länger Streitigkeiten. Die Polizei spricht von gefährlicher Körperverletzung und schwerem Raub.

Zwei Wohnungen wurden durchsucht. Dabei sicherte die Polizei den Angaben zufolge Beweismittel und verhaftete den 17-Jährigen. Ein Richter hatte gegen ihn Haftbefehl erlassen.

