Hitze in Hamburg zieht viele Menschen ans Wasser

Wie es sich für einen schönen Sommertag gehört, haben am Donnerstag viele Menschen das sonnige Sommerwetter im Schatten, am Wasser und bei einem kühlen Getränk genossen. Vor allem an der Hamburger Elbe war viel los.

Hamburg (dpa/lno). Die heißen Temperaturen und das sonnige Wetter haben am Donnerstag zahlreiche Menschen an die Hamburger Elbe gelockt. Während die meisten vor allem ihre Füße abkühlten, wagten sich einige wenige sogar weiter ins Wasser. Vor allem aber saßen, lagen und liefen die Menschen entlang des Elbestrandes. Auch die Bereiche an der Binnen- und Außenalster sowie die Freibäder wie etwa das Kaifu-Bad waren am Donnerstag gut besucht.

Am Mittag hatte es einen kurzen Feuerwehr- und Polizeieinsatz bei Övelgönne gegeben. Ein Schwimmer war in der Elbe unterwegs, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Hamburg sagte. «Da vollkommen unklar war, ob er sich möglicherweise in einer Notlage befindet, kam es zu einem größeren Einsatz.» Nach Zeugenangaben soll der Mann das Wasser aber selbstständig wieder verlassen und sich abgetrocknet haben. Die Polizei warnt immer wieder vorm Schwimmen in der Elbe, weil man aufgrund der starken Strömung sehr schnell mitgerissen werden kann. Zudem können Führerinnen und Führer großer Schiffe die Schwimmer leicht übersehen.

© dpa-infocom, dpa:220804-99-274831/3 (dpa)