DLRG zieht Zwischenbilanz zu Einsätzen des Badesommers

Damp. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sorgt an vielen Stränden an Nord- und Ostsee sowie den Binnenseen für die Sicherheit der Badegäste. Dennoch kommt es jedes Jahr zu zahlreichen Todesfällen. Heute ziehen die Lebensretter im schleswig-holsteinischen Ostseebad Damp eine Zwischenbilanz für das laufende Jahr.

Im März hatte die DLRG von mindestens 299 Menschen berichtet, die im Jahr 2021 bei Badeunfällen ertrunken seien. Das sei der niedrigste Stand seit mehr als 20 Jahren. Die Zahl sei um 20,9 Prozent im Vergleich zu 2020 gesunken. DLRG-Präsidentin Ute Vogt nannte die Entwicklung eine positive Überraschung, weil viele Menschen in der Corona-Krise in Flüssen und an unbewachten Badestellen gebadet hätten. Ein Problem sei allerdings, dass nur 40 Prozent der zehnjährigen Kinder sicher schwimmen könnten.

