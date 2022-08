Gericht: Protestcamp kann am Volkspark stattfinden

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Hamburg (dpa/lno). Ein von linken und klimapolitischen Gruppen organisiertes mehrtägiges Protestcamp kann in der kommenden Woche am Altonaer Volkspark stattfinden. Das hat das Verwaltungsgericht Hamburg am Mittwoch entschieden. Wie ein Sprecher mitteilte, wurde die von der Versammlungsbehörde angeordnete Verlegung des Camps in den Volkspark bestätigt. Ein von der Behörde erlassenes Verbot für das Aufstellen von Übernachtungs- und Versorgungszelten sei hingegen gekippt worden. Ursprünglich sollte das «System Change Camp» vom 9. bis zum 15. August im Stadtpark stattfinden.

Die Organisatoren, ein Bündnis aus mehr als 30 Gruppen - darunter Extinction Rebellion und Ende Gelände -, hatten sich mit einem Eilantrag gegen die Auflagen der Behörde an das Verwaltungsgericht gewandt. Gegen die Entscheidung kann beim Oberverwaltungsgericht Beschwerde eingelegt werden.

© dpa-infocom, dpa:220803-99-256867/2 (dpa)