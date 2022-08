Rendsburg-Eckernförde Auto in Eckernförde in Brand gesetzt

Eckernförde (dpa/lno). Rund 15.000 Euro Schaden hat in der Nacht zum Sonntag ein Autobrand in Eckernförde angerichtet. Die Brandursache ist noch ungeklärt, Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Ermittler suchen Zeugen, die am Sonntag gegen 0.15 Uhr verdächtige Beobachtungen auf dem Parkplatz eines Discounters gemacht haben. An dem Auto entstand durch das Feuer Totalschaden.

