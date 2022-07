22-Jähriger ohne Führerschein festgenommen

Lübeck (dpa/lno). Mit hoher Geschwindigkeit hat ein 22 Jahre alter Mann aus Hamburg versucht, sich der Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Die Flucht über die Autobahnen 1 und 20 endete schließlich an einer Tankstelle in Lübeck. Dort seien der 22-Jährige und seine 23 Jahre alter Beifahrerin trotz erheblichen Widerstands vorläufig festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit.

Die Ermittlungen hätten ergeben, dass der 22-Jährige keinen Führerschein gehabt habe und bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechtskräftig verurteilt worden sei, sagte eine Polizeisprecherin. Die Staatsanwaltschaft habe deshalb angeordnet, sein Auto zu beschlagnahmen.

Die Verfolgungsfahrt, bei der niemand verletzt wurde, hatte am Mittwoch gegen 13.50 Uhr begonnen. Eine Streife der Autobahnpolizei wollte den 22-Jährigen im Kreuz Bargteheide kontrollieren. Statt anzuhalten, gab der Gas und fuhr mit einer Geschwindigkeit von etwa 180 Kilometern in der Stunde in Richtung Norden davon. Bei seiner Flucht habe der 22-Jährige wiederholt andere Fahrzeuge rechts überholt, eine Leitplanke gestreift und eine Kollision mit einem Streifenwagen provoziert, sagte eine Polizeisprecherin. Der Streifenwagen hatte sich vor den Flüchtenden gesetzt, um ihn zu stoppen, was aber nicht gelang.

© dpa-infocom, dpa:220728-99-188779/2 (dpa)